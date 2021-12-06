Polisler emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür etti

Düzce’de trafik ekipleri emniyet kemeri uygulaması yaptı. “Bir hareketine bakar hayat” pankartını uygulama noktasına koyan ekipler, emniyet kemeri takan sürücülere ve yolculara teşekkür etti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu Öztürkler mevkisinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Emniyet kemerinin kullanımının yaygınlaştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bir hareketine bakar hayat” kapsamında yapılan uygulamada trafik ekipleri uygulama noktasına sloganın bulunduğu afişi yerleştirdiler. Ardından da araçları durdurarak kampanya sloganının bulunduğu broşürleri sürücü ve araç içindeki yolculara verdiler.

Ekipler, emniyet kemerini takarak yolculuk yapan sürücü ve yolculara teşekkür ederken, emniyet kemerini takmayanları ise uyararak kemerini takmasını sağladılar.