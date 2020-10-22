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Koloğlu "Her mahallemize çocuk oyun alanları yapacağız"
CUMAYERİ’NDE HER MAHALLEYE BİR ÇOCUK PARKI YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOLOĞLU, MEHMET AKİF MAHALLESİ’NDE DE PARK YAPIMI İÇİN PROJE VE ÖLÇÜM ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞINI DİLE GETİRDİ.
DÜZCE 22.10.2020, 10:08
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DÜZCE (İHA) – Cumayeri’nde her mahalleye bir çocuk parkı yapılması için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Mehmet Akif Mahallesi’nde de park yapımı için proje ve ölçüm çalışmalarının başladığını dile getirdi.
Cumayeri’nde yeni yapılaşmalar ile vatandaşlara hizmet vermeye devam eden Belediye ekipleri son olarak ilçe genelinde çocuk oyun alanları oluşturmaya başladı. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’da ilçede her mahalleye bir çocuk oyun alanı yapacaklarını belirterek, “ Mehmet Akif Mahallemize Yapacağımız Çocuk Oyun Alanı için, alan ölçümü ve proje çalışmalarına başladık. Dediğimiz gibi, Her Mahallemize Çocuk Oyun Alanları yapacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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