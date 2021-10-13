Kent estetiği projesine son dokunuşlar

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin kalbi olarak nitelendirilen ve Millet Bahçesi ile Cedidiye Meydanını bütünleştirecek olan ‘Kent Estetiği Projesi’ne yönelik devam eden çalışmaların İstanbul Caddesi ayağı tamamlanmak için gün sayıyor. Cadde üzerinde yürütülen çalışmalarda bisiklet yolunun asfaltı dökülmeye başlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile birlikte şehre var yeni bir kimlik kazandırılması adına ‘Kent Estetiği Projesi’ çatısı altında hayata geçirilen ve çalışmalarına hız verilen İstanbul Caddesinde bisiklet yolu olarak belirlenen alana asfalt dökümüne başlandı. 1 Mayıs tarihinde ilk kazmanın vurulduğu, 350 metrelik uygulama alanındaki alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanarak kazıma, beton dökülmesi, kaldırımların yapımı ve doğal taş örülme işlemlerinin bitirildiği cadde, daha sonra yeni ağaçların dikilmesiyle estetik bir görünüme kavuşturuldu. Belirlenen bölgelerde peyzaj çalışmalarını da hızlı şekilde tamamlayan Düzce Belediyesine bağlı ekipler, bir taraftan proje kapsamında yapılacak olan cephe giydirme uygulamasını Düzce Valiliğinden başlatırken, diğer taraftan da cadde üzerinde servis yolu çalışmalarını hızlı şekilde bitirdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan planlamanın ardından bisiklet yolu olarak kullanılacak alana asfalt dökme işlemi başlatılırken, işlemin hızlı bir şekilde sonlandırılarak hizmete girmesi öngörülüyor.

“Düzce çok daha güzel olacak”

Cadde üzerindeki çalışmaları değerlendiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Şehrimizin gözbebeğini, Millet Bahçesi ve Cedidiye Meydanına bir gerdanlık gibi bağlamamıza az bir süre kaldı. İstanbul Caddesi özelinde başlattığımız çalışmalar estetik açıdan farkındalık uyandıracak. Düzce Bizim Evimiz. Düzce hepimizin evi. Biz evimizin her açıdan güzel, sağlıklı, nezih olması için çaba gösteriyoruz. Kısa süre önce servis yolumuzun tamamlanmasını sağlamıştık. Şimdi de bisiklet yolumuzun asfaltının dökülmesiyle ana çalışmaların sonuna yaklaşıyoruz. Bundan sonrasında alanın daha da estetik hale getirilmesi sokak mobilyaları, aydınlatmalar ve diğer çalışmalarımızı da aynı hız ve kararlılıkla devam ettireceğiz. Cephe giydirme noktasında Valilik binamızın akabinde cadde üzerine yayılması adına da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanın, Düzce çok daha güzel olacak” şeklinde konuştu.