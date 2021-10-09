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İlkokul öğrencileri Gençlik Merkezini gezdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Hamidiye Şehit Özgür Işık İlk okulu 2. Sınıf öğrencileri Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezini ziyaret ederek spor aktiviteleri gerçekleştirdi.

DÜZCE 09.10.2021, 10:57
İlkokul öğrencileri Gençlik Merkezini gezdi

DÜZCE (İHA) – Düzce Hamidiye Şehit Özgür Işık İlk okulu 2. Sınıf öğrencileri Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezini ziyaret ederek spor aktiviteleri gerçekleştirdi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri merkezi ziyaret etti. Geleceğin teminatı olan minik öğrenciler merkezde spor aktivitelerin yanı sıra görme engellilerin yaşamsal şartlarının uygulandığı empati parkuru da öğrencilerin ilgi odağı oldu. Öğrenciler daha sonra karaoke yaparak eğlenceli bir gün geçirdiler.

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