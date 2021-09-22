banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!

Hilaltepe mesire alanı yükseliyor

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun girişimleri ile ilçeye kazandırılan Hilaltepe Mesire alanı yükseliyor. İlçede yapılan son çalışmaları Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet tarafından yerinde incelendi.

DÜZCE 22.09.2021, 13:25
Hilaltepe mesire alanı yükseliyor

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun girişimleri ile ilçeye kazandırılan Hilaltepe Mesire alanı yükseliyor. İlçede yapılan son çalışmaları Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet tarafından yerinde incelendi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Cumayeri’nde geçtiğimiz aylarda ilk kazması vurulan Hilaltepe mesire alanını Düzce Valisi Cevdet Atay ile beraber ziyaret ederek son çalışmaları inceledi. Mesire alanının yükselmesi ve yapılan çalışmaları inceleyen Vali Atay, alan krokisini ve Türk devletlerine ait olan projeyi inceledi. Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak’ın da yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Ekiplerimiz Hilaltepe mesire alanında geçtiğimiz aylarda ilk kazmayı vurmuştu. Aradan geçen zaman içerisinde epey bir yol kat ettik. Artık inşaat aşamalarına geldik. Alt yapısını tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki sen Hilaltepe mesire alanını güzel bir etkinlik ile hizmete almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0