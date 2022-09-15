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Hatipli Ketenciler köyüne ana sınıfı açıldı

DÜZCE (İHA) – Hatipli Ketenciler köyünde Düzce Üniversitesi’ne bağlı ana sınıfı hizmete açıldı.

DÜZCE 15.09.2022, 10:39
Hatipli Ketenciler köyüne ana sınıfı açıldı

DÜZCE (İHA) – Hatipli Ketenciler köyünde Düzce Üniversitesi’ne bağlı ana sınıfı hizmete açıldı.

Düzce Üniversitesi bünyesinde açılan ana sınıfı, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla açılan ana sınıfında öğrenciler, öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

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