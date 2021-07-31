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Fidan kampanyasına Bahçeşehir Kolejinden destek

DÜZCE(İHA) – Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi adına Bahçeşehir Koleji başlatılan kampanyaya 50 bin fidan ile destek oldu. Düzce Bahçeşehir Koleji de öğrencileri adına fidan bağış kampanyasına destek verdi.

DÜZCE 31.07.2021, 13:46
Fidan kampanyasına Bahçeşehir Kolejinden destek
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DÜZCE(İHA) – Yanan orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi adına Bahçeşehir Koleji başlatılan kampanyaya 50 bin fidan ile destek oldu. Düzce Bahçeşehir Koleji de öğrencileri adına fidan bağış kampanyasına destek verdi.

Yurdumuzun genelinde çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için başlatmış olan kampanyaya Bahçeşehir Koleji destek verdi.

Düzce Bahçeşehir Koleji de kampanyaya destek vererek her öğrencisi için fidan bağışında bulundu.

Bahçeşehir kolejinden yapılan açıklamada “Kampanyayı 140 kampüsümüzden Bahçeşehir Koleji öğrencileri toplam 50 bin fidanla destekliyor. Hep birlikte, yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz” denildi.
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