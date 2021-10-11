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"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Uyuşturucu ile mücadelede ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinin tanıtımı İl müftülüğünde yapıldı.

DÜZCE 11.10.2021, 17:18
"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Uyuşturucu ile mücadelede ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesinin tanıtımı İl müftülüğünde yapıldı.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanmasının önüne geçmek uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla hayata geçirilen proje tanıtımı, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli yetkili polisler tarafından gerçekleştirildi.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında iki güne yayarak yapılan tanıtım programına Kur’an Kursu Öğreticileri katıldı.

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