Düzce’de parksız mahalle kalmayacak

Düzce Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çakırlar Mahallesinde bulunan ve asırlık anıt meşe ağaçlarının da bulunduğu 4 Bin metrekarelik alanda hizmet verecek parkın yapımına başladı.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün mahalle sözleşmeleri kapsamında "Her mahalleye bir park" sözünü yerine getiriyor.

Kısa süre önce Aşağı Yahyalar Mahallesinde Bin 521 metrekarelik alanda park çalışması yapan ardından Dereli Tütüncü Mahallesinde çocuk parkı oluşturan Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin sıradaki adresi Çakırlar Mahallesi oldu.

İmar planına göre Çakırlar Mahallesinde park için ayrılan 4 Bin metrekarelik alanda çalışmalarına başlayan ekipler, ilk etapta alanın temizliğini ve aplikasyonunu tamamladı. Yeşil alanlara yönelik toprak dolgu ve sert zemin çalışmalarını da sürdüren ekipler, bir yandan da bordür örme işlemlerine devam ediyor.

Basketbol, voleybol sahaları, fitnes aletleri alanı, çocuk oyun parkı, barbekü alanları, yürüyüş yolları, oturma grupları ve otoparkların yer alacağı Çakırlar Mahallesi park alanında devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından beton dökümü ve kauçuk zemin kaplama işlemi yapılacak.

Çalışmaların devam ettiği alanda bulunan yaklaşık 2 asırlık anıt meşe ağaçlarına da özel önem gösteren ekipler, alanın temizliği, düzenlenmesi ve gerektiği şekilde korunması adına da çalışmalarını sürdürüyor.