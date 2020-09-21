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Düzce’de kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor

DÜZCE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİ 2020-2021 AV DÖNEMİNDE, KAÇAK AVCILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER KOTASIZ AVLANAN 1 KİŞİYİ TESPİT EDEREK HAKKINDA İŞLEM CEZAİ İŞLEM UYGULADI.

DÜZCE 21.09.2020, 13:38
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Düzce’de kaçak avcılıkla mücadele devam ediyor

2021 av döneminde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kotasız avlanan 1 kişiyi tespit ederek hakkında işlem cezai işlem uyguladı.

2020-2021 Av dönemi başladı. Düzce Merkez Av Komisyonu kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma faaliyetleri de hızlandı. Kavak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 3 adet ses cihazına el koyan ekipler, kotasız avlanan 1 kişiye de cezai işlem uyguladı. Sürdürülebilir bir yaban hayatını için av sezonu boyunda koruma ve kontrol çalışmalarını ekipler aralıksız bir şekilde devam edecek.

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