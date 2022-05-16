Düzce’de 15 günde 5 köpek sahiplendirildi

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bu ay içerisinde toplam 5 köpek sahiplendirilirken, 268 sokak hayvanının da tedavileri gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren ve can dostlar için güvenli, sağlıklı bir yuva görevi gören Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının yaşamlarına dokunmaya yönelik yaptığı çalışmalarla takdirleri üzerine topluyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üzerinde hassasiyetle durduğu merkezde can dostlar; bir taraftan rehabilite edilirken, bir yandan da tedavi edilerek sahiplendiriliyor.

Merkezin giriş kısmında sahiplendirilmeye hazır sokak hayvanları için bir bölüm oluşturan müdürlük, gelen ziyaretçilerin burada yapacakları inceleme sonucunda sahiplenmek istedikleri sokak hayvanını seçmesine imkân sağlıyor.

Mayıs ayının başından bu yana 5 köpeğin kalıcı olarak yaşamını sürdürecekleri yeni bir yuvaya kavuşturulmasına ön ayak olan rehabilitasyon merkezinde 92 köpek kısırlaştırılırken, 70 köpeğe genel tedavi uygulandı, 106 köpek ise parazit tedavisi gördü.