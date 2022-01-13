Düzce’de 11 bin hasta evinde sağlık hizmeti aldı

Düzce Sağlık Müdürlüğü evde sağlık hizmetleri ekiplerinin bakımını yaptıkları hastaları Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da evlerinde ziyaret ediyor. Hastalarla ve yakınlarıyla görüşen Dr. Yılmaz, hastaların durumunu da yakından takip ediyor.

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından yatağa bağımlı ya da tedavi ve muayene olmak için sağlık kuruluşlarına gelemeyen yaşlı hastaların evde sağlık hizmeti alabilmesi için oluşturulan evde sağlık hizmetleri birimi çalışmalarına devam ederken Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’da evde sağlık hizmeti alan hastaları evlerinde ziyaret ediyor. Hastalarla ve aileleriyle yakından ilgilenen Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz, hastaları muayene ederek durumları hakkında bilgiler alıyor. Dr. Yılmaz ayrıca hasta yakınlarıyla da sohbet ederek hem moral veriyor hem de öneri ve şikâyetlerini dinliyor.

Yılmaz, "Evde sağlık hizmetleriyle ilgili olarak Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının, sağlık kuruluşları yerine kişinin evinde yapılmasının evde sağlık hizmetlerinin önemli bir uygulaması” olduğunu belirtti.

2021 Yılında 11 bin hastaya hizmet götürüldü

Düzce Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri 2021 yılı itibariyle yaklaşık 11 bin hastaya ayağına giderek hizmet verdi. Aktif hasta sayısının 3 bin 500 olduğu ilde, 5 pratisyen hekim, 1 diş hekimi olmak üzere toplam 40 personel ve 8 ekip aracı, 3 hasta nakil aracı, Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi’nde hizmet veriliyor. Çalışmalar kapsamında 2021, yılında 11 ekip ile 29 bin 269 bin hasta ziyareti gerçekleştirildi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ı evlerinde gören hastalar ve yakınları da hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşıyor