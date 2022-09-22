Düzce Üniversitesi kantinleri ihale ediyor

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Düzce Üniversitesi’nin; 4 adet taşınmazının (Fotokopi, Baskı, Kitap ve Kurumsal Ürünleri Satış Dükkanı ile Kantin Alanı) kiralama ihalesi gerçekleştirilecek.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’nde fotokopi, baskı, kitap ve Düzce Üniversitesi ürünleri satış dükkanı ile Mühendislik Fakültesi kantini, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Akçakoca Meslek Yüksekokulu kantini olmak üzere 4 ayrı alanın ihaleleri, 30 Eylül 2022 tarihlerinde Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

13 Fakültesi, 1 Enstitüsü, 2 Yüksekokulu, 10 Meslek Yüksekokulu, 3 bin 500’e yakın personeli bulunan Düzce Üniversitesi yerleşkelerinde, 2022-2023 Akademik Yılı’nda 32 bin civarında öğrenci eğitim-öğretim görecek. Konuralp Yerleşkesi’nde 9 ayrı kantin ve kafeterya da faaliyet gösteriyor.