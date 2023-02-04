Düzce Atletik oyuncuları milli takımda

Türkiye Basketbol Federasyonu Genç Kızlar Kategorisinde mücadele eden Düzce Atletik’ten 2 oyuncu Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası için Milli takıma çağrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Genç Kızlar Kategorisi B grubunda mücadele eden ve başarılı maçlar çıkartan Düzce Atletik takımından Melike Nur Gürbüz ve Senanur Demir, Milli Takım kampına çağrıldı. Toplam 11 takımdan 24 sporcunun çağrıldığı milli takım kampı 2023 Avrupa Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası hazırlık olacak. Sezon boyunca başarılı oyunlarıyla dikkat çeken Melike Nur Gürbüz ve Senanur Demir U18 Genç Kızlar Milli takımına çağrılan Gürbüz ve Demir daha öncede milli takım aday kadrosuna çağrılmıştı.

Geçtiğimiz yıl kurulan ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine toplayan Düzce Atletik Takımında geçtiğimiz yılda iki sporcu yine milli takım kampına çağrılarak milli formayı terletmişti.