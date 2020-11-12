DTSO Başkanı Şahin “21 yıldır acımız taze”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 12 Kasım Düzce depreminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi: “12 Kasım 1999’da meydana gelen elim deprem hadisesinde ilimizin büyük kısmı yıkıma uğramış, yüzlerce hemşerimiz yuva bildikleri beton yığınlarının altında kalarak ebediyete intikal etmiştir. Depremin hemen ardından devletimiz ilimizin yeniden yapılanabilmesi için büyük adımlar atmış, gerek ekonomik gerek se sosyal hayata yönelik olarak ilimize özel birçok ayrıcalıklar tanımıştır. Özellikle kalkınmada öncelikli bölge olarak ilan edilmemiz ve 5184 sayılı teşvik kanunu ile Düzce büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Göç veren bir il konumundan göç alan il konumuna gelmiş, bu doğrultuda da yeni birçok ihtiyaç dizisi oluşmuştur. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak geçmişte olduğu gibi bugün de Düzce’nin gelişimi için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Denetim, düzenleyici faaliyetler, mesleki eğitimler ve sertifika programları ile deprem bölgelerinde en hassas konu olan yapılaşma alanında üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde, hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm hemşerilerimize sağlıklı günler diliyoruz.”