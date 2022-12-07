Depremden sonra sağlık tesislerinde çalışmalar durmadı

Düzce’de yaşanan 5,9 büyüklüğünden sonra Gümüşova Devlet Hastanesi ile Gölyaka Toplam Sağlığı merkezlerinde çalışmalar aksamadan devam ediyor.

Düzce’de 23 Kasım’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası sağlık alınandaki çalışmalar hızla devam ediyor. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Gümüşova Devlet Hastanesi ile Cumayeri Toplum Sağlığı merkezlerinde incelemelerde bulundu, çalışanlarla bir araya geldi.

Dr. Yasin Yılmaz, depremin yaşandığı ilk saatlerden bu yana özveri ile çalışan personeli teşekkür ederek yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı. Hasta ve yakınlarıyla sohbet eden Yılmaz geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sağlık tesislerinde hizmetin aksamadan devam ettiğini söyledi.