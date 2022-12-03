Bölgesel kalkınma için bir araya geldiler
Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin inovasyon ve sonuç odaklı faaliyetleri değerlendirildi.
Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerin inovasyon ve sonuç odaklı faaliyetleri değerlendirildi.
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Kastamonu Üniversitesi’nde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında gerçekleştirilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyareti” programına katıldı.
İhtisaslaşma misyonu üstlenmiş 22 üniversite rektörünün yer aldığı programa, Düzce Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Abdurrahim Aydın katıldı.
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversitelerin inovasyon ve sonuç odaklı faaliyetleri değerlendirildi.