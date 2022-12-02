Bilimsel araştırmalarda işbirliği yapacaklar

Düzce ve Sakarya Üniversitesi ortak eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve iş birliği imkanları başta olmak üzere çeşitli konularda işbirliği yapacak.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’i ziyaret ederek yeni görevi için başarı dileklerinde bulundu ve Düzce’de yaşanan depremden dolayı geçmiş olsun dilekleri iletti.

Akademik faaliyetler, bilimsel araştırma ve iş birliği imkanları başta olmak üzere çeşitli konuların görüşüldüğü ziyaret sonunda Rektör Nedim Sözbir, memnuniyetini ifade ederek Hamza Al’a teşekkür etti.