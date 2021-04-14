banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Piyasaların gözü PPK'da
Piyasaların gözü PPK'da
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar güne düşüşle başladı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Nusret'in başı dertte: 40 milyonluk dava açıldı
Tramvay durağında can pazarı
Tramvay durağında can pazarı

Başına güneş geçince motosikletten düştü

DÜZCE(İHA) – Düzce’de başına güneş geçen kurye motosikletten düşerek yaralandı.

DÜZCE 14.04.2021, 12:10
3
Başına güneş geçince motosikletten düştü

DÜZCE(İHA) – Düzce’de başına güneş geçen kurye motosikletten düşerek yaralandı.

Kaza Düzce Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir firmanın kuryeliğini yapan S.D., 81 ABE 967 plakalı motosikletii ile cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatan motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı.

Polis ekipleri, motosikleti ruhsat sahibine teslim ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
18°
parçalı az bulutlu