Başarı için tek bir plana bağlı kalmayın

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında “Öğretmenim Sushi Yapalım mı? Senin İçin Şimdi Değilse Ne Zaman?” adlı konferans düzenledi.

Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şule Ay, Eğitim Uzmanı Rıdvan Çalışır, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, öğretmen adaylarının atanması dileyerek, gelişim için; yeni deneyimler, yeni kavramlar kazanılmasının önemine değindi. Yeni girişimlerin yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Koç, tüm öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının Öğretmenler Günü’nü kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Eğitim Uzmanı Rıdvan Çalışır, bugünü ve gelecek vizyonunu kimin belirlediğinin önemine değinerek, gelecek için tek bir plana bağlı kalınmaması gerektiğinin altını çizdi. Eğitimin kalitesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çalışır, öğretmenlerin her hareketinin öğrenciler tarafından kopyalandığını, dolayısıyla da öğretmenlerin giyiminden konuşmasına kadar her şeyini bilinçli ve dikkatli yapması gerektiğini ifade etti.

Meslek hayatında iletişim becerilerinin son derece önemli olduğunu söyleyen Rıdvan Çalışır, öğrencilerle konuşurken onların 20 sene sonrasını hayal ederek konuşulması gerektiğini vurguladı. Bir öğrencinin öğretmeninden Sushi yapmasını istiyorsa, öğretmenin Sushi yapabilme yeteneğine sahip olmasının fark oluşturacağını ifade eden Çalışır, öğretmenlerin yeteneklerini artırmasının, eğitimin kalitesini de artıracağını dile getirdi.

İlköğretim 4. sınıftan başlanarak öğrencilere özgeçmiş hazırlamanın öğretilmesi gerektiğinin kişisel gelişim için önemli olduğunu belirten Çalışır, plan hazırlamanın, gelecek planlarının yapılmasının, zaman yönetiminin verimli kullanılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Öğrencilerin serbest zamanlarında da eğitilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen misafir konuşmacı, serbest alan ve zamanlarda nasıl davranılması gerektiğini bilen öğrencilerin, kendini kontrol etme yeteneğinin de geliştiğini kaydetti.

Öğretmen adaylarına önemli tavsiyelerde bulunan Eğitim Uzmanı Rıdvan Çalışır, yapılan çekiliş sonrasında bir öğrenciye de yurt dışı bileti hediye etti. Ayrıca konferans esnasında öğretmen adayları, sushi ustası ile birlikte sushi yaparak, katılımcılara ikram ettiler.

Program sonunda yaptığı başarılı çalışmalar ve sunumu için Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından Eğitim Uzmanı Rıdvan Çalışır’a teşekkür belgesi takdim edildi.