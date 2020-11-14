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Azeri öğrenci Düzce Tıp Fakültesi temsilcisi oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenci temsilcisi belli oldu. Bu kapsamda Azerbaycan’dan Düzce’ye gelerek doktorluk eğitimi alan Azeri öğrenci Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisi seçildi.

DÜZCE 14.11.2020, 10:40
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Azeri öğrenci Düzce Tıp Fakültesi temsilcisi oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenci temsilcisi belli oldu. Bu kapsamda Azerbaycan’dan Düzce’ye gelerek doktorluk eğitimi alan Azeri öğrenci Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisi seçildi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi her yıl bir doktor adayını belirleyerek öğrencilerin sorun ve sıkıntılarını üst kurullara anlatmak için bir temsilci seçimi gerçekleştiriyor. Bu yıl temsilci seçimi ise Düzce Üniversitesi’ne dost ülke Azarbaycan’dan gelerek eğitim alan Azeri öğrenci Yashar Nurullahzade seçildi. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından öğrenciye yapılan bilgilendirmede: “30.10.2020 tarihi itibari ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Görevinizde başarılar dileriz” denildi.
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