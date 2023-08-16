Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'ın güney yamacındaki Gököz Göleti yılın 365 günü dünyanın farklı noktalarından turistleri ağırlıyor. Kilometrelerce mesafeden Gököz'e gelenler kartpostallık manzaraya hayran kalıyor. Göletin hemen yanında bulunan Gököz Naturalpark'taki bungalov evlerde kalan turistler burada çeşitli aktivitelere katılma imkanı buluyor. Yaz aylarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesine rağmen buraya gelen turistler 1120 rakımda serinliyor.



Gököz Naturalpark'ın işletmecisi Arif Doğru, “Sezonumuz bizim haziranda başlar, eylül sonuna kadar hatta bazı illerde Ekim ayının 15'ine kadar devam eder. Bu sezonda yabancı misafirlerimizin oranı yerli misafirlerimizi geçti, daha çok başta Kuveyt, Dubai, Katar olmak üzere dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizi tesisimizde ağırlıyoruz. Tesisimizde birçok aktiviteyi yapıyoruz bunlardan en popüleri ATV seferleridir. Buna yanı sıra cip seferleri, dağ bisikleti, olta balıkçılığı, okçuluk, paintball, trep atışı, işaretli parkurlarda tracking ve balta atışı gibi birçok farklı aktiviteyi gelen misafirlerimize sunuyoruz. Gököz Göleti doğasıyla muhteşem bir yer, bu yönüyle dünyada yer edindi. Bunun yanı sıra 1120 rakıma sahip hem sağlık açısından hem de iklim koşulları itibari ile adeta doğal klima ortamı diyebiliriz. Şu anda şehir müthiş bir sıcak ile mücadele ederken, biz burada serin sayılabilecek minimum 9 derece daha düşük bir ortamda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Tesisimizde hem konaklamalı hem de günü birlik misafirlerimizi ağırlıyoruz. Konaklama 4 kişilik bungalov evlerde yapılıyor ve içinde beş yıldızlı bir ortam sunuyoruz. Her evin kendine ait bahçesi var, bunun yanı sıra yöresel yemekleri tada bilecekleri restoranımız var. Bungalov evlerde konaklamanın yetmediği durumlarda, çadır ve karavan kampı yapan misafirlerimize de ev sahipliyi yapıyoruz. Siz ister karavanınızla ister çadırınızla gelip bu güzel doğayı, havayı iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Biz yılın 365 günü hizmet veriyoruz, özellikle ocak ve şubat ayları adeta yazı aratmayacak nitelikte bir ana sezon olmakta. Hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin güzel bir kalabalık misafir kitlesini ağırlıyoruz. Daha çok yaz aylarında ve diğer dönemlerde İstanbul başta olmak üzere kış aylarında ise Ege Bölgesi'nden misafirler ağırlıyoruz. Hem burada biraz daha uygun maliyette kış tatilini yaparken, hem de tabiatın tadını çıkartıyorlar. Burası National Geographic dergisinin Ocak 2013 sayısında Türkiye'nin en romantik 10 rotasından seçtiği bir yer. Hem böyle bir güzel doğal içinde kış yaşarken hem de kayak tutkunları günübirlik Uludağ'daki kayak pistlerinde kayak yapıp, akşam yeniden tesisimize gelip konaklamalarına devam ediyorlar” şeklinde konuştu.