Yunanistan çıkmaza girdi: Teker teker satıyor

Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan stratejik limanlarından birini daha satışa çıkardı. Yunanistan Özelleştirme Ajansı, Avrupalı turistlerin yoğun ilgi gösterdikleri Girit'in Kandiye bölgesindeki limanını satıyor.

Girit'in en büyük limanı Heraklion'un yüzde 67 hissesinin satılması için ihaleye çıkıldı. Yolcu gemileri, feribotlar ve yük gemilerine hizmet veren Heraklion limanı için teklifler 30 Temmuz'a kadar sunulabilecek.

BU SATIŞ İLK DEĞİL

Daha önce ise ekonomik darboğazda olan Yunanistan, ikinci stratejik öneme sahip Skaramanga limanını da ABD'li girişim grubuna satmak için masaya oturmuştu.

ABD, stratejik öneme sahip Dedeağaç ve Elevsina limanının ardından Skaramanga limanını da almak için Yunan yetkililerle masaya oturmuştu.

ABD’nin hedefinin Avrupa’nın en büyük tersane inşa etmek istediği ifade edilmişti. ABD’nin bölgede donanmaya katılacak 4 yeni fırkateynin inşasını Yunanistan’daki tersanelerde yapmayı hedeflediği kaydedilmişti.

İLK GÖRÜŞME WASHİNGTON’DA YAPILMIŞTI

Ayrıca ABD, Yunanistan’daki tersaneleri de 6. Filo’nun bakım merkezi haline getirmeyi planlıyor. Genel Müdür Adam Boehler başkanlığındaki Amerikan Devlet Finans kuruluşu International Development Finance Corporation (DFC) yöneticilerinin, Amerikan İhracat-İthalat Bankası başkanı Kimberly Reed ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Müdür Yardımcısı Bonnie Glick ile birlikte Elevsina tersanelerinde ziyaretinden sonra, ONEX şirketi Başkanı Panos Ksenokostas Washington’da Skaramanga tersanelerini satışını konuştuğu kaydedilmişti.

YUNANİSTAN EKONOMİSİ YÜZDE 8.2 DARALMIŞTI

Yunanistan ekonomisi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle 2020’de yüzde 8,2 daralmıştı. Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT) verilerine göre, ülkenin 2020’de Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) önceki yıla oranla yüzde 8,2 azalarak 168,5 milyar euro olarak belirlenmişti.

ELSTAT verilerine göre, 2020’de mal ve hizmet ihracatı, 2019’un son çeyreğine kıyasla yüzde 13,4 azaldı, ithalat da yüzde 9,5 düştü. Ailelerin tüketim harcamaları yüzde 5,2 azalırken, kamu harcamalarında ise yüzde 2,7 artış kaydedildi.

Uzmanlar, gelirinin önemli kısmı turizme bağlı ülkenin Kovid-19 salgınından büyük oranda etkilendiğine dikkati çekiyor.

Yunanistan, Avrupa Birliği’nde ekonomisi en kötü ülkeler arasında, İspanya (yüzde eksi 11) ve İtalya’nın (yüzde eksi 8.9) ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Yunanistan, 20 Ağustos 2018'de sona eren 8 yıllık kurtarma programına rağmen, kamu borçlarının GSYH’ye oranında halen en yüksek ülkeler arasında bulunuyor.