Yuh artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı

Haber3.com'da yer alan habere göre Avustralya'nın ünlü ikizleri skandal denecek bir davranışa imza attı. Yıllardır aynı kişiyle aşk yaşayan kız kardeşler erkek arkadaşları Ben ile evliliğe ilk adımı attı.

Ben, kız kardeşlere "İkinizi de çok seviyorum. İkinizde benim için dünyaya bedelsiniz. Hayatımın geri kalan kısmını sizinle geçirmek istiyorum. Sizi seviyorum. Mutlu olmanız için her şeyi yaparım" diyerek evlenme teklif etti.

Evlenme teklifini kabul ettikten sonra Ben, ikizlere benzer nişan yüzüğü takarak nişanlandı.

İkizler, aynı anda Ben'den hamile kalmayı istediklerini söyledi.

Avustralya yasalarına göre üçlü, resmi evlilik yapmayacak. İkiz kız kardeşler, düğünlerini yasaların aynı anda evlenmenin izin verildiği ülkede yapmaya karar verdiler.



