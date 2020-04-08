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Vuhan'da karantina sona erdi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine, giriş-çıkışlar açıldı.

Vuhan'da karantina sona erdi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine, giriş-çıkışlar açıldı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:24
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Vuhan'da karantina sona erdi

Koronavirüs ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde, 12 Aralık 2019 yarihinde ortaya çıkmıştı.

DÜNYADAN TECRİT EDİLMİŞTİ

Koronavirüsün salgın halini almasının ardından Vuhan kenti, 23 Ocak'ta dünyadan tecrit edilmişti.

Metro, otobüs ve feribotlar dahil tüm ulaşımın kesildiği kentte, havalimanı ve demir yolu garları da kapatılmıştı.

ŞEHİR DÜNYAYA TEKRAR AÇILDI

28 Mart’ta trenlerin kente girişine izin verilmesinin ardından, Vuhan’ın girişindeki tüm yollar trafiğe açıldı ve insanların araçlarıyla kentten çıkmalarına izin verildi.

Yarından itibaren trenlerin kentten çıkışına izin verilecek ve hava ulaşımı da kısmen açılacak.

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