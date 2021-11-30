Ünlü cerrah Mehmet Öz Pensilvanya’da siyasete giriyor

Dr. Öz, emekli ABD Senatörü Pat Toomey'nin yerine Cumhuriyetçi aday olarak çıkacak. Öz'ün, senatör adaylığı çalışmaları için milyonlarca dolarlık reklam yatırımı yaptığı öne sürüldü.

Dr. Öz'ün önümüzdeki birkaç ay içinde talk show programından da çekileceği söyleniyor. Resmi duyurunun bu gece Fox News Channel'ın Hannity adlı talk show programında yapılması bekleniyor.

Mehmet Öz, seçim döneminde de Donald Trump'a destek vermesiyle öne çıkmıştı. Aralık 2020'de Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlanmış, listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Dr. Mehmet Öz de yer almıştı.

Öz, eski ABD Başkanı Trump’ın Oval Ofis’teki doktoru olarak da biliniyor.