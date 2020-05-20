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"UKRAYNA’DA RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI RESMİ OLARAK KUTLANACAK"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy, Kırım Tatar Sürgününün 76. yıl dönümü vesilesiyle Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Refat Çubarov da dahil olmak üzere Kırım Tatar halkının temsilcileriyle ile bir araya geldi.

"UKRAYNA’DA RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI RESMİ OLARAK KUTLANACAK"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy, Kırım Tatar Sürgününün 76. yıl dönümü vesilesiyle Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Refat Çubarov da dahil olmak üzere Kırım Tatar halkının temsilcileriyle ile bir araya geldi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:55
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"UKRAYNA’DA RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI RESMİ OLARAK KUTLANACAK"

Görüşme sırasında, Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Ramazan ve Kurban Bayramının Ukrayna’da resmi bayram statüsüne getirileceğini ve Kıyiv’de yeni bir cami inşa edileceğini duyurdu.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinin Basın Servisinden yapılan açıklamada, “Volodımır Zelenskiy, yakın günlerde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramına devlet dini bayramı statüsü verecek bir kararnameyi imzalayacağını açıkladı. Bununla birlikte, Kıyiv’de yeni büyük bir cami kurulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı, bu caminin projesini Kırım Tatarlarından beklediğini ve bu projeyi desteklemeye hazır olduğunu duyurdu” denildi.

Ayrıca, görüşme sırasında, Volodımır Zelenskiy, Kırım Tatar Soykırım Kurbanlarını Anma Günü nedeniyle Kırım Tatar halkına başsağlığı diledi.

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