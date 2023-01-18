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Ukrayna'daki helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti!
Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopterin düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Dünya 18.01.2023, 11:39
Ukrayna'nın Brovary şehrinde bir anaokulunun yanına helikopter düştü. Bölgeden alevler yükselirken, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Ukrayna'nın Kiev bölgesine bağlı Brovary şehrinde bir anaokulunun ve bir binanın yanına helikopter düştü. Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ölü ve yaralıların olduğunu aktarırken, kaza sırasında anaokulunda çalışanların ve çocukların olduğunu, herkesin tahliye edildiğini belirtti.