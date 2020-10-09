Üç cezaevi görevlisi mahkumlara defalarca ‘Baby Shark’ şarkısı dinletmekle suçlanıyor
ABD’de bir cezaevinde gardiyanlar mahkumlara ceza olsun diye saatlerce popüler çocuk şarkısı ‘Baby Shark‘ dinletmekle suçlandı.
Oklahoma eyaletinde yaşanan olayda mahkeme kayıtlarına göre cezaevinde görevli Christian Miles ve Gregory Butler ile yöneticileri Christopher Hendershott mahkumlara eziyet ve işkenceyle suçlanıyor.
Farklı mahkumlarla az beş kere tekrar ettiği belirtilen olayda cezaevi görevlileri mahkumları boş görüşme odasına götürerek duvara karşı kelepçeledi.
Mahkumlara ayakta durur vaziyette iki saatten fazla bir süre defalarda ‘Baby Shark’ şarkısını dinletildiği belirtildi.
Üstelik iki mahkum gece yarısı uykularından uyandırılıp bu muameleye maruz kaldığını belirtti.
Butler ve Miles bir ceza yöntemi olarak şarkıyı dinlettiklerini kabul etti ve soruturma devam ederken istifa etti. Hendershott ise emekli oldu.
Söz konusu şarkı Youtube üzerinden altı milyarın üzerine izlendi.
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