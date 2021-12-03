Türk turistler Roma'yı geçemeyerek kapıda kaldılar

Roma’da havalimanında gözaltına alınanlar arasında bulunan Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya, Hürriyet’e şunları söyledi: “3 arkadaş Roma’ya geldik. Kısa süreli gözaltına alındık, orada Koronavirüs nedeniyle Türkiye’den gelenleri ülkeye alamayacaklarını söylediler. Ancak bundan haberimiz yoktu. Bilet alırken de bizi uyarmadılar. Otel paralarımızı bile ödemiştik. Bir arkadaşımız aynı zamanda AB vatandaşıydı, onu da almadılar. 10 gün boyunca karantinada kalmasını ya da Türkiye’ye geri dönmesi gerektiğini söylediler. O da bizimle birlikte dönmek zorunda kaldı. Bizim dışımızda Uzakdoğulu ve Rus turistler de vardı uçakta. Rusları da ülkeye almadılar, onlar da bizle aynı uçakla geri döndü. İtalyan devleti tüm sorumlulukları üzerine aldı, uçak bileti masrafımızı da karşıladı. Eğer İtalya’da kalabilseydik, cumartesi günü Türkiye’ye geri dönecektik.”

ÜLKELER HANGİ ŞARTLARDA TURİST KABUL EDİYOR?

Yaşanan bu olayın ardından ülkelerin Türkiye’den gidenlere karşı nasıl tedbir aldıklarını araştırdık. Her ülke Seyahat edecekler için farklı taleplerde bulunuyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından 1 Aralık itibariyle oluşturulan listeye göre İtalya, Türkiye’den turistik amaçlı ülkeye seyahat edenleri kabul etmiyor. Eğer bir değişiklik olmazsa bu uygulama 15 Aralık’a kadar devam edecek. İtalya dışında Lüksemburg da ülkeye seyahate izin vermiyor. Turistik amaçlı seyahatin yapılabildiği bazı ülkeler ise şöyle: Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, İrlanda, İspanya, İsveç, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta Karadağ.

Kaynak: Hurriyet.com.tr