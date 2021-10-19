Trump'tan Komite'ye dava!

Trump, ABD Columbia bölge mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde Temsilciler Meclisi komitesi tarafından ele geçirilen belgelerin Beyaz Saray’ın bazı iletişim kayıtlarının mahremiyetinin korunmasını sağlayan yürütme ayrıcalığı olarak bilinen yasal doktrin ile teminat altında olduğunu açıkladı.

Trump’ın avukatı Jesse Binnall dava dilekçesinde, “Komitenin istekleri genişlik ve kapsam bakımından benzersizdir ve bunların herhangi bir meşru yasama amacı ile bağlantısı yoktur” dedi.

Komite üyeleri Cumhuriyetçi Liz Cheney ve Demokrat Bennie Thompson, Trump’ın açtığı davaya karşılık olarak yaptıkları yazılı açıklamada ABD’nin eski başkanının soruşturmayı “geciktirmeye ve engellemeye” çalıştığını ifade ettiler.

Cheney ve Thompson, “Demokrasimize yapılan saldırı ve seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimi hakkında yanıt almaya çalışmaktan daha mecburi bir kamu çıkarını tasavvur etmek zor” diye belirttiler.

ABD’de seçimleri kaybeden Başkan Donald Trump’ın yanlısı birkaç yüz göstericinin ülkedeki demokrasinin sembolü olan Kongre binasını işgal etmesi sırasında dört kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi gözaltına alınmış ve 600’den fazla kişi cezai kovuşturmaya uğramıştı.