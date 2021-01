'Trump, Evde Tek Başına 2 filminden çıkarılsın' kampanyasına başrol Culkin'den destek

ABD tarihinin ikinci kez azledilen ilk başkanı olan Donald Trump, geçen hafta yandaşlarının Kongre'yi basmasının ardından sosyal medya platformlarından bir bir çıkarılırken 'sinema kariyeriyle' ilgili çağrılar da var.

Trump'ın 1992 yapımı Evde Tek Başına 2 (Home Alone 2: Lost in New York) filmindeki kısa sahnesinin filmden çıkarılması taleplerine filmin yıldızı Macaulay Culkin de göz kırptı.

40 yaşındaki Culkin, Twitter'da Trump'ın filmdeki sahnelerinin kırpılması için imza kampanyası başlatan bir kullanıcıya destek verdi. Yapımcıları beklemeyip sahneyi kendisi çıkaran bir kullanıcının paylaşımına da "Bravo" mesajı bıraktı.

Trump filmde cameo diye tabir edilen kısa bir rolde yer alıyor. Filmde Culkin'in canlandırdığı başrol karakteri Kevin McAllister ile karşılaşıp yol tarif ediyor.