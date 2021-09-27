Taliban, silah dükkanlarını kapatıyor: "Güvenlik sağlandı"!

Taliban'ın kalesi olarak bilinen Kandahar vilayetinde, son silah tüccarları dükkanlarını kapatıyor. Uzun zamandır Taliban'ın kontrolünde bulunan vilayetteki bir zamanların en işlek silah pazarını görüntülendi. Kandahar şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Pencvayi ilçesinin Tulekan semtindeki silah pazarına, yıkık köprülerin üzerinden geçerek ve derin çukurları bulunan tozlu yolları katederek ulaşılabiliyor. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke genelinde silah ticaretini kısıtlamasıyla pazardaki dükkanların çoğunun kapandığı gözlemlendi. Pazarda daha önce 20'ye yakın dükkan bulunurken şu an ise sadece 5 silah dükkanı faaliyet gösteriyor.

Piyasadaki silah tüccarları, ülkede güvenliğin büyük ölçüde sağlandığını, halkın silah ve mühimmat talebinin azaldığını söyledi. Dükkanlarda satılan Sovyetler Birliği döneminden kalma ve ABD yapımı silah ve mühimmatların sayısı da ciddi oranda azalmış durumda. Dükkan sahipleri, ellerindeki silah ve mühimmatları satmaları ve bir daha bu işi yapmamaları konusunda Taliban tarafından uyarıldıklarını söyledi. Pazarda, yakın zamana kadar tabancalar, kamuflaj malzemeleri ve mühimmatlar satılıyordu.

Taliban'ın silah satışlarını kısıtlama kararı nedeniyle pazardaki silah tüccarları ürünlerini bir an önce satmaya çalışıyor. Bazı tüccarlar silah ve mühimmat tamir ederek işlerini sürdürmek istiyor. Bu arada çoğu silah tüccarı röportaj ve fotoğraf vermekten kaçındı.

Silah tüccarı Heidad Mevlevi, güvenlik sorununun büyük ölçüde Taliban'ın egemen olduğu ülke tarafından çözüldüğünü söyledi. Taliban'ın gelişiyle, insanların silah ihtiyacı azaldı. Mevlevi, Bir zamanlar çok iyi paraya satılan silahın değeri yarı yarıya düşürüldü. O dönemler iyi paralara aldıklarımız bizi şu an zarara uğratıyor." ifadelerini kullandı.

Şu an silah satışından ziyade tamir işi yaptıklarını belirten Mevlevi, Taliban güçlerinin silah ve mühimmatlarını da tamir ettiklerini söyledi. İsmini vermek istemeyen diğer bir silah tüccarı ise, Taliban'ın yakın zamanda, kalan dükkanların faaliyetlerini de yasaklayabileceğini aktardı. Söz konusu silah tüccarı, Afganistan'daki çatışmalar nedeniyle insanların daha önce satın aldığı silah ve mühimmatları kendilerine satmak isteğini söyledi. Taliban'ın kayıt dışı silah satışına yönelik kısıtlama getirdiğine, halkın da silaha olan talebinin azaldığına değinen silah tüccarı, "Bu nedenlerle silahları satacak kimse bulamıyoruz. Artık, yeni silah alımı da yapmıyoruz." dedi.

Kaynak: Haberler.com