Suudi Arabistan'da kadınlara asker olma ve terfi edebilme hakkı

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS) Batı'dan övgü toplamaya yönelik kadın reformları kapsamında, Savunma Bakanlığı, kadınların silahlı kuvvetler mensupları arasına katılabildiğini ve üst rütbelere yükselebildiğini duyurdu. Kadınlar için 21-40 yaşında olması ve boyunun 155 santimden kısa olmaması gibi şartlar var.

Suudi Arabistan'da 2019 yılında açıklanan 2030 Vizyonu kapsamında, artık hem erkekler hem de kadınlar kara, deniz, hava, füze kuvvetlerine ve sıhhiye sınıfına katılabiliyor. Her iki cinsiyetten orduya başvurmak isteyenlere yönelik sayfada erden onbaşı ve çavuşa uzanan pozisyonlar açıldı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Saudi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Saudi</a> Arabia’s Ministry of Defense announces that men and women in the Kingdom can now apply for positions in the military through their unified admission portal.<a href="https://t.co/OVNBHzcK64">https://t.co/OVNBHzcK64</a> <a href="https://t.co/naNU346fZ7">pic.twitter.com/naNU346fZ7</a></p>— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) <a href="https://twitter.com/AlArabiya_Eng/status/1363473342171406337?ref_src=twsrc%5Etfw">February 21, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>