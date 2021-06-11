Sosyal yardımdan yararlanırken hesaplarında 500 bin avro tespit edilen çift hakim karşısında

Ouest France adlı haber sitesi , Fransa'da bir çiftin işsizlik maaşı almalarına rağmen banka hesaplarında 500 bin avro para bulunduğunun tespit edildiğini ve bu yüzden 7 Haziran Pazartesi günü Lorient mahkemesi tarafından yargılandığını ileri sürdü.

Vergi dairesi araştırmalarını yaparken, çiftin on bir banka hesabına sahip olduğunu fark etti. Mahkemeye çıkan çiftten Türk asıllı erkek banka hesaplarını inkar etmedi ancak erkek kardeşinin Almanya'da bir girişimci olduğu için "bayındırlık işleri ekipmanı satmak" amacıyla bu banka hesaplarını açmasını istediğini iddia etti. Hakim bu iddiaya dair belgelerin varlığını sorunca "İstemem gerektiğini bilmiyordum ama artık biliyorum" cevabını verdi.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mahkeme "En yoksullar için ayrılan yardımı almalarına rağmen vergi ödemeleri için yapmaları gereken üç aylık bildirimleri asla yapmadıklarını" bu sebeple de suçlu bulunduklarını öne sürerek 45.000 Euro'yu CAF'a geri ödemek zorunda kalacakları ve vergilerle birlikte 400.000 Euro'dan fazla ceza alacakları için banka hesaplarındaki tüm paraya el konulmasına hükmetti.

Çiftin avukatı, mahkeme başkanından bu süreçte davalılara merhamet göstermesini istedi. Çiftin "suçlarını anladıklarını" ve "başka bir şeyleri olmadığını" itiraf etti.

Dava sonucunda erkek 18 ay eşi ise altı ay hapis cezasına çarptırıldı.