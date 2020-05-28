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Siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin gözaltına almaya çalışırken öldürdüğü George Floyd'un ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Protestocular marketleri yağmalamaya başlarken, bir dükkana girmeye çalışan kişi ise dükkan sahibi tarafından vuruldu.

Siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin gözaltına almaya çalışırken öldürdüğü George Floyd'un ardından başlayan protestolar şiddet eylemlerine dönüştü. Protestocular marketleri yağmalamaya başlarken, bir dükkana girmeye çalışan kişi ise dükkan sahibi tarafından vuruldu.

28 Mayıs 2020 Perşembe 14:26
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Siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin yankıları sürüyor. Yaşanan olayın ardından başlayan protestolar yağma olayına dönüştü. Kentte polis ile protestocular çatışmaya devam ederken, diğer yandan dükkanlar yağmalanmaya başladı. Dükkan sahipleri ise yağmaya karşı silahla önlem alırken, bir kişinin yağmalamaya çalıştığı dükkan sahibi tarafından vurulduğu bildirildi. Polis Departmanı Sözcüsü John Elder bugün yaptığı açıklamada, öldürülen şahsın yerel saatle 23.25 sıralarında Bloomington Bulvarı yakınlarındaki East Lake Caddesi'nde bir mücevher dükkanının önünde bulunduğunu belirtti.

Protestocular gösterilerin ikinci gününde polis araçları ve iş yerlerinin camlarını kırarken, dükkanları yağmalamaya başladı. Kentteki Target adlı büyük bir mağazanın yağmalandığı anlar kameraya yansıdı.

Gösteriler şiddet olaylarına dönerken, protestocular yağmalamak için girdikleri dükkanlara zarar da verdi. Bazı iş yerlerinin rafları kırılırken, bazı iş yerleri ateşe verildi. İnşaat halindeki bir bina ise ateşe verilmesi sonucu çöktü.

Eyalette tansiyon yükselmeye devam ederken, kalabalık bir grup 3. bölgedeki Minneapolis Polis Merkezi'nde toplanarak binaya saldırdı. Polis, gruba biber gazı ile müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, kentteki durumun kontrolden çıktığını ve yerel polise destek amacıyla bölgeye 50 askerin gönderildiğini bildirdi.

Minnesota Valisi Tim Walz ise şiddet olaylarının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun son derece tehlikeli bir duruma dönüştüğünü ifade ederek göstericilere seslendi. Vali Walz, "Herkesin güvenliği için lütfen bölgeyi terk edin. İtfaiyecilerin ve sağlık görevlilerinin olay yerine ulaşmasına izin verin. Acınızı halka açık bir gösteriye katılarak eyleme dönüştürmeyi planlıyorsanız lütfen kendi sağlığınızı ve çevrenizdeki insanların sağlığını korumak için bunu barışçıl ve güvenli bir şekilde yapın" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde George Floyd'un ABD polisinin kendisini gözaltına almak istediği sırada diziyle boğazına bastırması sonucu "Nefes alamıyorum" diyerek bir süre sonra hareketsiz kaldığı kameraya yansımıştı. Silahsız siyahi vatandaşın son görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca binlerce kişi polis şiddetine karşı tepki amacıyla sokaklara döküldü. George Floyd'un bir iş yeri sahibinin sahtecilik şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istendiği, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Son Güncelleme: 28.05.2020 14:27
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