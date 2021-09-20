Rusya’daki seçimlerde oyların yüzde 99’u sayıldı

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan seçimlerde oyların 99’unun sayıldığı belirtildi.

Buna göre Duma’da yer alacak beş partinin oyların dağılımı şu şekilde:

1. Birleşik Rusya — % 49.82

2. Rusya Federasyonu Komünist Partisi — % 19.00

3. Rusya Liberal Demokrat Partisi — % 7.49

4. Adil Rusya - Gerçek İçin — % 7.42

5. Yeni İnsanlar — % 5.35

Rusya’daki seçimlerde baraj sistemi uygulanıyor. Bir siyasi partinin parlamentoya girebilmesi için yüzde 5 olan seçim barajını geçmesi gerekiyor.

2016’da yapılan seçimlerde Birleşik Rusya yüzde 54.2, KPRF yüzde 13.34, LDPR yüzde 13.14, Adil Rusya yüzde 6.22, Rusya’nın Komünistleri Partisi yüze 2.27, Yabloko Partisi yüzde 1.9 oy almıştı.

Rusya’da koronavirüs tedbirleri eşliğinde 17 Eylül’de başlayan ve üç gün süren Duma seçimlerinde vatandaşlar Duma vekillerini, dokuz bölgenin yöneticisini ve ülkenin farklı bölgelerindeki 39 parlamentoda vekilleri belirlemek için oy kullandı.

Putin, Rusya vatandaşlarına, güvenleri ve seçime katılımları için teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkez Seçim Komisyonu Ella Pamfilova ile görüşmesinde, güvenleri ve seçimlere yoğun katılımları için Rusya vatandaşlarına teşekkür etti.

Putin, “Rusya vatandaşlarına minnetimi iletmek için onlara hitaben de birkaç söz söylemek istiyorum: güveniniz için sizlere teşekkür ederim sevgili arkadaşlar, seçimlere aktif katılımınız için de…” dedi.

Rusya lideri şöyle devam etti:

“Duma’da yer alacak vekillerin, seçmenlerinin güvenini hak etmek için yapabildikleri her şeyi yapacaklarına inanıyorum. Hepimizin ortak bir amacı var, o da Rusya ve vatandaşlarının refah içinde yaşaması.”

Rusya’da bu sene seçimlere katılım oranı yüzde 51’i geçti. Söz konusu oran 2016 seçimlerinde yüzde 47’ydi. Bu oranlar, Rusya’daki sandığa gitme ortalamasına göre oldukça yüksek oranlar.

Resmi sonuçlar cuma günü açıklanacak olsa da sandıkların neredeyse tamamı açılmış durumda ve mevcut sonuçlara göre iktidardaki Birleşik Rusya Partisi seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

Rusya lideri Putin, resmi olarak Birleşik Rusya’nın başında yer almasa da geniş çevrelerce partinin fiili lideri olarak görülüyor.

Kesinleşmemiş sonuçlara göre Birleşik Rusya, parlamentonun alt kanadı Duma’da tahminen 315 sandalyeye sahip olacak. Bu da partinin anayasayı değiştirmeye yetecek çoğunluğu elde edeceği anlamına geliyor. Zira anayasal çoğunluk için sandalye sayısının 300’ün üstünde olması şart.

PUTİN YİNE KAZANDI

Son dönemde muhalifler üzerindeki baskıyı artıran Vladimir Putin, dün gerçekleşen oy verme süreci sonunda zaferini ilan etti.

Merkez Seçim Komisyonu, oyların yüzde 64’ünün sayıldığını ve Putin’in Birlik Partisi’nin oyların yüzde 48’ini aldığını duyurdu. Birlik Partisi’nin en yakın rakibi olan Komünist Parti’nin oyları ise yüzde 21 seviyelerinde kaldı.

Uzmanlar, Putin’in performansının düştüğünün altını çizerken 2016 yılında gerçekleşen seçimlerde partinin yüzde 54’ün üzerinde oy aldığını hatırlattı. Yaşam standartlarının düşmesi, muhalefet lideri Alexei Navalny’nin Rusya’da yolsuzlukları ifşa eden açıklamaları ile birlikte Putin’e destek azalmıştı.

1999’DEN BERİ ÜLKEYİ YÖNETİYOR

1999 yılından beri başbakan ya da devlet başkanı olarak ülkeyi yöneten Putin, bu zafer ile birlikte yerini sağlamlaştırdı. 68 yaşındaki Putin’in bugün 2024 seçimlerine aday olup olmayacağına dair bir açıklama yapması bekleniyor.

Gelen ilk sonuçlara göre Komünist Parti ikinci olurken ulusalcı LDPR partisi oyların yüzde 8’ini aldı ve Adil Rusya Partisi ise yüzde 7’de kaldı. Putin’in partisini destekleyen bu üç partinin yanı sıra yakın zamanda kurulan “Yeni İnsan” partisi ise yüzde 6 oy alarak parlamentoya girdi.

Bu sonuçlara göre Birlik Partisi, Duma’daki 450 sandalyenin yaklaşık dörtte üçünü aldı.

SANDIKLARA OY DOLDURURKEN ÇEKİLEN VİDEOLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hem sosyal medyada hem de medyada yer alan bazı görüntüler “seçimlerde şaibe mi var” tartışmalarının da alevlenmesine sebep oldu.

Vladivostok’ta çekilen bir videoda, bir sandık görevlisinin boş oy pusulalarını doldurduğu görülürken Kemerovo bölgesindeki Belovo’da ise sarı elbiseli bir kadının arkasındaki bir şahıs sandığa tekrar tekrar oy pusulalarını yerleştirirken görülüyor.

Bryansk böglesinde ise iki kadının oy pusulalarını sandıklara yerleştirdiği ve bu sırada kahkahalar attıkları kayıtlara geçti. Muhalefet partilerinin yayınladığı görüntülere rağmen Moskova’dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Muhalefet partileri, bazı vatandaşların farklı sandıklarda çok sayıda oy kullandığını da açıkladı.