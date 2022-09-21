Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede kısmi seferberlik ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etti. Rus lider, "Batı ülkemizi yok etmek istiyor" açıklamasında bulundu.

Putin'in açıkladığı seferberlik tedbirleri bugün başlayacak. Kısmi seferberlik kararı, devlet savunma emirlerine ek önlemler sağlıyor.

Putin, "Sadece şu anda yedekte bulunan ve her şeyden önce orduda görev yapmış, belirli askeri uzmanlıklara ve deneyime sahip olan vatandaşlar, kısmi seferberlik çağrısına tabi olacaktır. Askeri göreve çağrılanlar, birliklere gönderilmeden önce özel askeri harekat deneyimi dikkate alınarak mutlaka ek askeri eğitimden geçecek" dedi.

Seferberlik kapsamında özel askeri harekata katılan kişilerin ödeme ve sözleşmeli asker statüsü alacağını belirten Putin, kısmı seferberlik kararının bugünkü duruma uygun olduğunun altını çizdi.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Putin'in açıklamaları şöyle:

"Batı'nın amacı Rusya'yı zayıflatmak, bölmek ve yok etmek, doğrudan 1991'de SSCB'yi böldüler, ve şimdi Rusya için zaman geldi.

Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek. Özel operasyonun ana hedefleri değişmedi, Luhansk tamamen kurtarıldı, Donetsk ise kısmen...

Donbas'taki müttefik kuvvetler, Donetsk topraklarını adım adım özgürleştiriyor, sistemli bir şekilde hareket ediyor, personeline sahip çıkıyorlar.

Batı, 2014'te bir savaş başlatarak Ukrayna halkını savaş topuna dönüştürdü. Batı Ukrayna ve Rusya arasında barış istemiyor.

Ukrayna'da önleyici bir askeri operasyon kararı kesinlikle gerekliydi ve mümkün olan tek karardı, almak zorundaydık

Donbas halkını moral olarak yalnız bırakamazdık

Putin özel askeri operasyonda gönüllülerin yasal statüsünü ve Donbas militanlarının Rusya Federasyonu askeri personeline eşitleme talimatı verdi.

Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını destekliyoruz.

Batı her çizgiyi aştı, sorumsuz politikacılar Ukrayna'ya saldırı silahları tedarikinden, Rusya'ya karşı teçhizat saldırılarından bahsediyor.

Batılı ülkeler bize karşı nükleer şantaj da dahil bütün tehditleri sergiliyor.

NE OLMUŞTU ?

Rusya'da tansiyon yükseldi. Ukrayna'yı işgal girişiminin 7. ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yine gündemin 1 numarası haline geldi. Rusya'da tartışılan seferberlik kararı birçok Rus vatandaşı panikletti. Bu iddiaların ardından Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçen yasa tasarısı ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

Rusya'da Putin'in seferberlik konuşmasını bekleyen çok sayıda vatandaş askerlikten kaçmak için Rusya'dan çıkış yolu aramaya başladı. Yaşanan yoğunluğun ardından bilet alımları ve hava yolu sistemleri kilitlendi.

Seferberlikten kaçmak isteyen Rusların paniği internet aramalarına da yansımış durumda. Şu anda Rusya Google'da en çok arama listesinin başında, "Rusya'dan nasıl çıkılır" yer alıyor.

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya'daki askeri ceza kanununda çeşitli değişiklikler yapıldı.

Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.