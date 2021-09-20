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Rusya'da üniversitede silahlı saldırı!

Russia Today'in son dakika haberine göre, Rusya'nın Perm kentinde bulunan üniversite binasında silahlı bir saldırı meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencereden atladığı görülüyor.

Dünya 20.09.2021, 11:20 20.09.2021, 12:02

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Perm kentindeki bir üniversitenin kampüsünde silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerinde çekildiği iddia edilen görüntülerde, binanın pencerelerden kaçan insanlar görülüyor. Saldırıda sekiz kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. Saldırgan ise öldürüldü.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

TASS Haber Ajansı'na konuşan bir görgü tanığı, "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" açıklamasını yaptı. 

SALDIRGANIN GİRİŞ ANI

Sİlahlı saldırganın üniversiteye giriş anı ise böyle görüntülendi. Rus medyası, dakikalar sonra saldırganın etkisiz hale getirildiğini 'son dakika' koduyla duyurdu.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, saldırgan Perm Devlet Üniversitesi'nde ateş açmadan önce sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Saldırgan öncelikle eski okuluna saldırmayı istediğini ancak söz konusu okulda hayatından 10 dakika daha harcamak istemediğine karar verdiğini yazdı.

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