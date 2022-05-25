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Rusya'da kırmızı alarm! Milyonlarca kişi gıda krizi nedeniyle ölebilir...

Rusya'da gıda krizi patlak verdi. Yaşanan gıda krizi nedeniyle birçok üst düzey yetkili uyarılarda bulundu.

Dünya 25.05.2022, 13:35 25.05.2022, 13:49
Rusya'da kırmızı alarm! Milyonlarca kişi gıda krizi nedeniyle ölebilir...

NTV'de yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı başkanı David Beasley, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "bir kalbe sahip olmaya" ve gereksiz ölümleri önlemek için limanların engellerini kaldırmaya çağırdı. Buğdayının büyük bir bölümü Ukrayna’dan alan Mısır’da ise Maliye Bakanı Mohamed Maait, savaşın yol açtığı gıda güvensizliğinin devam etmesi halinde “milyonlarca” kişinin ölebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna limanlarının Rus güçleri tarafından kapatılan dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olduğunu ve milyonlarca kişinin ölmesine neden olabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı başkanı David Beasley, İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "bir kalbe sahip olmaya" ve gereksiz ölümleri önlemek için limanların engellerini kaldırmaya çağırdı.

YİYECEKLERİ ŞANTAJ OLARAK KULLANIYOR’

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen ise Davos'ta Rusya'yı "gücü kullanmak için açlığı ve tahılı" kullanmakla ve yiyecekleri "şantaj" olarak kullanmakla suçladı.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, BM ve AB, dünyanın en büyük beş buğday, mısır ve ayçiçek yağı ve küspe ihracatçısından biri olan Ukrayna'da yaklaşık 20 milyon ton tahılın sıkışıp kaldığını tahmin ediyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, desteklenen Ukrayna tahıl ihracatını serbest bırakmak için bir yapılacak deniz operasyonu ile ilgili olumsuz düşündüğünü söyledi.

Stoltenberg, NATO üyeleri İngiltere ve Litvanya tarafından, deniz yoluyla ihracatın önündeki engelleri kaldırmaya yönelik herhangi bir çabanın "ileriye dönük kolay bir yol" olmayacağını aktardı.

‘KÜRESEL AÇLIĞIN YENİ BİR ZİRVEYE ULAŞMASINA KATKIDA BULUNUYOR’

BM Genel Sekreteri António Guterres ise savaşın küresel açlığın “yeni bir zirveye” ulaşmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Ukrayna tarafından üretilen buğday dünya çapında milyonları besliyor. Mısır, Lübnan ve Pakistan buğdaylarının çoğunu Ukrayna'dan alırken, Dünya Gıda Programı buğdayının yaklaşık yarısını Ukrayna’dan temin ediyor.

Mısır Maliye Bakanı Mohamed Maait, Ukrayna’dan alınan buğdayla ilgili yaptığı açıklamada, savaşın yol açtığı gıda güvensizliğinin devam etmesi halinde “milyonlarca” kişinin ölebileceği konusunda uyardı.

Savaş nedeniyle Ukrayna'dan yapılan hububat ihracatının kara yolu nedeniyle yavaş ilerlediğini belirten Maait, ülkenin Tarım Bakanlığı’nın Mayıs ayında tahıl ihracatının 2021'e kıyasla yüzde 64 düştüğünü bildirdiğinin altını çizdi.

KREMLİN: SORUNUN KAYNAĞI YAPTIRIM UYGULAYAN ÜLKELER

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, Rusya'nın krizi başlattığı fikrini reddederken, ülkesinin "sorunun kaynağı olmadığını esas kaynağın Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkeler olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların yeniden değerlendirilmesi durumunda Ukrayna limanlarının blokajını kaldırmayı düşüneceğini aktardı. 

#Rusya
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