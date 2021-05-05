banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
AK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımı
AK Parti'den CHP için videolu yalan makinesi paylaşımı
Trump, kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
Trump, kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma sonuçları gündemde..
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma sonuçları gündemde..
Online alışveriş kısıtlanacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi..
Online alışveriş kısıtlanacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi..

Rus kadınlar camiye karşı spor yaptılar! İslam dünyası ayağa kalktı...

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir grup Rus kadının cami karşısında spor yaptığı anlar Ramazan ayı olması gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Dünya 05.05.2021, 16:22

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilecek Kazan Maratonu öncesi bir grup genç kadın Kul-Şerif camiinin önünde squat yaptıkları görüntüleri, kadınların arka planından videoya alındı.

 ''MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İÇİN KABUL EDİLEMEZ''

Tataristan Müftü Yardımcısı Rafik Mukhametşin, görüntüleri provokasyon olarak nitelendirirken, "Müslüman toplumlar için kabul edilemez" yorumu yaptı.

16. yüzyılda inşa edilen ve Avrupa'da türünün en büyüklerinden biri olan camii de dahil olmak üzere bir dizi tarihi simgesel yapının yer aldığı video, Müslümanların çoğunlukta olduğu Tataristan eyaletinde gerçekleştirildi.

Videonun maratondan önce Rus sosyal medyası VK'ya yüklendiği öne sürülürken, videoyu yayınlayan kişi "Herhangi bir kötü niyetimiz yoktu ve kimseyi rencide etmek istemedik" açıklamasında bulundu ve videonun arka planının tamamen tesadüf olduğunu dile getirdi.

Yorumlar (0)
22°
açık