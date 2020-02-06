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Romanya'da hükümet düşürüldü

Romanya'da Başbakan Ludovic Orban’ın kurduğu hükümet, mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesiyle düştü. Başbakan Ludovic Orban hükümetinin düşürülmesi amacıyla verilen gensoru önergesi 139’a karşı 261 oyla kabul edildi.

Romanya'da hükümet düşürüldü

Romanya'da Başbakan Ludovic Orban’ın kurduğu hükümet, mecliste gensoru önergesinin kabul edilmesiyle düştü. Başbakan Ludovic Orban hükümetinin düşürülmesi amacıyla verilen gensoru önergesi 139’a karşı 261 oyla kabul edildi.

06 Şubat 2020 Perşembe 01:48
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Romanya'da hükümet düşürüldü

   Sosyal Demokrat Parti (PSD) tarafından verilen "Orban Hükümeti / PNL (Ulusal Liberal Parti) - Romanya demokrasisinin özelleştirilmesi" başlıklı gensoru hareketi bugün Parlamento tarafından 261 oyla kabul edildi.

   Ludovic Orban oylama sonrası basına yaptığı açıklamada "Retrograd güçlerin egemen olduğu bir parlamento. Bugün hükümetin düşmesi için oy veren milletvekilleri, Romanya'nın demokrasisini ve temel çıkarlarını çiğnediler." diye konuştu.

Ekim 2019'da, Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından başbakanlık görevine atanan Orban, yine bir gensoru önergesiyle düşürülen Viorica Dancila hükümetinin ardından bu göreve gelmişti.

Son Güncelleme: 06.02.2020 01:56
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