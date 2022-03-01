Putin Rus askerlerini tarihi geçmiş kumanyalarla zehirliyor!

Rusya Ukrayna savaşı 6. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. İşgalci Rusya, Kiev ve Harkov şehirlerinde sivil yerleşim yerlerini de vuruyor.

Savaş esnasında Kiev’de çekildiği iddia edilen bir görüntüde ise Rus askerlerine son tüketim tarihi 2015 olan kumanyalar dağıtıldığı ortaya çıktı.

Görüntülerde Ukrayna askeri, çocuklarınıza bunu reva gören Rus ordusuna çocuklarınızı yollamayın dediği duyuluyor.

Görüntüler, Putin'in kendi askerlerini nasıl zehirlediğini de ortaya koyuyor...