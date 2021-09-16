banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Küçük esnafa vergi muafiyeti
Küçük esnafa vergi muafiyeti
Trafik cezaları için kritik karar
Trafik cezaları için kritik karar
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?

Putin: Kremlin’de çok sayıda kişi korona virüse yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de yakın çevresinde çalışan çok sayıda kişinin yeni tip korona virüse (Kovid-19) yakalandığını söyledi.

Dünya 16.09.2021, 19:59
Putin: Kremlin’de çok sayıda kişi korona virüse yakalandı

Bloomberg’e göre Putin, bugün video konferans aracılığıyla katıldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) toplantısında yaptığı konuşmada, “Yakın çevremde koronavirüs vakaları tespit edildi. Sadece bir veya iki değil, birkaç düzine insan. Birkaç gün kendimi tecrit etmem gerekecek” dedi.

68 yaşındaki Putin, geçtiğimiz Salı günü çalışma arkadaşlarından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.

Salgının patlak vermesinden bu yana sıkı önlemler alan Putin, çalışanlar ve ziyaretçilerin kendisiyle yüz yüze görüşmeden önce haftalarca karantinaya alınmasını istiyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0