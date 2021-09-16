Putin: Kremlin’de çok sayıda kişi korona virüse yakalandı

Bloomberg’e göre Putin, bugün video konferans aracılığıyla katıldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) toplantısında yaptığı konuşmada, “Yakın çevremde koronavirüs vakaları tespit edildi. Sadece bir veya iki değil, birkaç düzine insan. Birkaç gün kendimi tecrit etmem gerekecek” dedi.

68 yaşındaki Putin, geçtiğimiz Salı günü çalışma arkadaşlarından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.

Salgının patlak vermesinden bu yana sıkı önlemler alan Putin, çalışanlar ve ziyaretçilerin kendisiyle yüz yüze görüşmeden önce haftalarca karantinaya alınmasını istiyor.