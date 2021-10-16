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Paravan şirket iflas başvurusu yaptı: Johnson & Johnson, bebek pudrası skandalından böyle sıyrılacak!

ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson’ın kansere yol açan bir madde içermesinden dolayı 2.1 milyar dolar ceza alan bebek pudrasını devrettiği şirket, iflas başvurusu yaptı.

Dünya 16.10.2021, 11:41
Paravan şirket iflas başvurusu yaptı: Johnson & Johnson, bebek pudrası skandalından böyle sıyrılacak!

Johnson & Johnson yetkilileri, LTL Management adlı yan şirket kurarak, kansere yol açan bir madde içeren bebek pudralarına kesilen 2,1 milyar dolarlık  ceza tutarını şirkete aktardıktan sonra iflas başvurusu yaptıklarını duyurdu.

Kuzey Carolina eyaletinde yapılan iflas başvurusunda LTL Management’ın pasif borçlarının 1 ila 10 milyar dolar gösterildiği belirtildi.  Başvuruda Johnson & Johnson ve Aveeno ya da Neutrogena gibi yan şirketlerin bulunmadığı bildirildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: İFLAS MAHKEMESİ KARAR VERECEK

Şirket, yayınladığı açıklamada bebek pudrası ile ilgili tüm davaların  iflas başvurusunun sonucunu bekleyeceğini, yapılacak ödemelerin miktarına ve  zamanına iflas mahkemesinin karar vereceğini açıkladı.

Açıklamada, LTL Management şirketini kurarak iflas başvurusu yapmanın  sorumluluklardan kaçmak anlamına gelmediğini, pudrayla ilgili davaları  sonuçlandırmanın en doğru yolu olduğunu savunuldu.

"HUKUK SİSTEMİNİ İNSAFSIZCA KÖTÜYE KULLANIM"

Johnson & Johnson’a dava açan kadınların avukatlığını üstlenen Linda Lipsen ise şirketin bu adımını “hukuk sisteminin insafsızca kötüye kullanımı” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, LTL Management şirketini kurarak iflas başvurusu yapmanın sorumluluklardan kaçmak anlamına gelmediğini, pudrayla ilgili davaları sonuçlandırmanın en doğru yolu olduğunu savunuldu.

NE YAŞANDI? 

ABD’de birçok kadın, Johnson & Johnson’ın asbeste yakın bir mineral  olan ve çoğu zaman aynı kaynaktan çıkartılan talk içeren pudraları nedeniyle yumurtalık kanserine yakalandıklarını iddia ederek şirketi dava etmişti. 

ABD yönetiminin desteği ve 250 bin kadının katılımıyla gerçekleşen bir araştırmada talk pudrasını yumurtalık kanseriyle bağlantılı olduğuna dair güçlü bir kanıt bulunamamış ancak araştırmanın yazarı sonuçların belirsiz olduğunu vurgulamıştı.

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