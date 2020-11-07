Pandemide son durum: Avrupa’da vaka artışı devam ediyor

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 37 bin 809 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 862 bin 681’e ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 446 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 40 bin 638'e yükseldiğini ifade etti.

Bakanlık, son 24 saatte 234 bin 245 kişiye Covid-19 testi yapıldığını, testlerdeki pozitiflik oranının düne göre artarak yüzde 16,14 olduğunu belirtti. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 499 bin 188’e yükselirken, son 24 saatte 124 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 bin 515'e ulaştı.

İtalya’da Covid-19 kısıtlamaları bugün yürürlüğe girdi. 3 Aralık’a kadar geçerli olacak kısıtlamalarda ülke genelinde 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasaklanırken, kırmızı bölgelerde ise sokağa çıkma yasağı 24 saat uygulanacak.

Hükümet, yayınladığı genelge ile ülkedeki bölgeler virüs bulaştırma katsayılarına (Rt) göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak üçe ayırdı. Vakaların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az olduğu bölgeler ise sarı olarak işaretlendi.

İtalya Başbakan Giuseppe Conte kırmızı bölge ilan edilen yerlerde yaşanan protestolar ve yerel yönetimlerin hoşnutsuzluğu hakkında, “Niyetimiz kimseyi cezalandırmak değil” ifadelerini kullandı.

FRANSA’DA YENİ REKOR

Fransa'da corona virüsü salgınında günlük vaka sayılarındaki rekorlara bir yenisi eklendi. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 60 bin 486 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 661 bin 853'e ulaştı.

Bugün tespit edilen günlük vaka ile Mart ayından bu yana ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 405 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 39 bin 865'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 948'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 825 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

İNGİLTERE’DE 2 ARALIK’TA BİTECEK YASAKLAR BAŞLADI

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü salgınında son 24 saatte 23 bin 287 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 146 bin 484’e ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 355 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 48 bin 475’e yükseldiğini açıkladı.

İngiltere’de artan corona virüsü vakaları nedeniyle dün ulusal çapta sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. 2 Aralık tarihinde bitmesi planlanan ulusal kısıtlamalar süresince ülkedeki tüm barlar, kafeler, restoranlar, mağazalar, spor salonları, eğlence merkezleri ve ibadethaneler kapalı kalacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün parlamentoda yaptığı açıklamada, ikinci ulusal kısıtlamaların “Mart ayındaki kısıtlamalarla aynı olmadığını” ifade etmişti. Johnson, okulların açık kalacağını ve kuralların zaman kısıtlı olduğunu belirterek, “Tünelin sonunda ışık görünüyor” ifadesini kullanmıştı. Johnson, ayrıca 2 Aralık’ta bitmesi planlanan sokağa çıkma yasağının ardından kademeli kısıtlamalara geri dönmeyi planladığını belirtmişti.

İngiltere’de Covid-19 enfeksiyonu teşhisinde hızlı sonuçlar veren kitlesel pilot test uygulaması bugün Liverpool’da başladı. Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson yaptığı açıklamada, pilot test uygulamasının Liverpool'u ulusal kısıtlamaların ardından gelecek olan yerel kısıtlamalardan koruyabileceğini aktardı.

20 dakika içinde sonuç veren corona virüsü testleri iki hafta boyunca Liverpool’da yaşayan herkese uygulanacak. Testlerin başarılı olması durumunda ülke genelinde uygulanacak.

POLONYA’DA REKOR ARTIŞ

Polonya'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 27 bin 86 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 493 bin 765'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 445 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük can kaybında rekor artış yaşandı. Polonya'da Covid-19'a bağlı can kaybı 7 bin 287’ye yükseldi.

Ekim ayı sonunda Ocid-19'a yakalanan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter-Steinmeier’in kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir mektup gönderdiğini ifade etti. Duda, Steinmeier’in mektubunda Polonya’nın arzu etmesi durumunda Almanya’nın personel ve ekipman tedarik edebileceğini ve Almanya’daki hastanelerin Polonyalı hastaları kabul edebileceğini ifade ettiğini aktardı. Devlet Başkanı Duda, teklif karşısında Steinmeier’e teşekkür ettiğini ve Polonya’nın da Almanya’ya ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Ülkede artmakta olan Covid-19 vakaları nedeni ile Polonya sağlık sisteminin kapasitesinin sınıra ulaştığını belirten Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova Ulusal Stadyumu’nda oluşturulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Morawiecki, ilerleyen günlerde ulusal karantina ilan edebileceklerini ifade etti.

AVRUPA’DA VİZON ALARMI

Danimarka’da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, corona virüsünün (Covid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine telef edileceği bildirildi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen düzenlediği basın toplantısında “Mutasyon, gelecekteki (corona virüsü) aşıların olması gerektiği gibi etkili olmama riski oluşturabilir. Tüm vizonların itlaf edilmesi gerekiyor” dedi.

Sağlık yetkilileri ayrıca, mutasyona uğramış virüsün “antikorlar tarafından normal virüsle aynı derecede engellenmediği” sonucuna vardı. Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, “Çalışmalar gösteriyor ki mutasyonların mevcut Covid-19 aşı adaylarını etkileyebileceğini göstermiştir. Bu corona virüsü aşılarının geliştirilmesine yönelik bir tehdit. Bu nedenle ulusal bir çaba göstermemiz önemli” dedi.

Corona virüsünün vizonlara bulaşma durumu, daha önce İspanya ve Hollanda´daki vizon çiftçiliklerinde rastlanmış, İspanya´nın Aragon bölgesinde 100 bin vizon ile Hollanda´da on binlerce vizon Temmuz ayında itlaf edilmişti. 2019 yılında 4,9 milyar Danimarka Kronu (yaklaşık 6,5 milyar lira) değerinde vizon derisi ihraç edildi. Vizon derisi ihracı, Danimarka ekonomisinin toplam ihracatının yüzde 3,9’unu oluşturuyor. Danimarka´nın ürettiği vizon kürklerinin en büyük müşterisi ise Çin ve Hong Kong olduğu açıklandı.