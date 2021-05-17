New York Times'tan Biden portresi!

New York Times (NYT) tarafından hazırlanan kapsamlı yeni bir portre dosyasında, eski ve mevcut çalışanları "sıklıkla parlayan," ara sıra görüşmenin ortasında telefonu kapatıveren başkanı ayrıntılarıyla resmetti.

Çoğunluğu ismini vermeden konuşan yardımcılar, "Çabuk karar vermek Biden'ın tarzı değil" diyerek, başkanın "bir sonuca varmadan önce Batı Kanadı'ndan (Beyaz Saray'da başkanın ofislerini barındıran kısım -çn.) bazılarının Sokratik 'yolculuk' olarak adlandırdığı şey için etrafındaki herkesi topladığı, çok sayıda politika uzmanıyla saatlerce ayrıntılarla dolu tartışmalar yapmayı talep ettiğini söyledi. Kendisiyle yakın çalışan üç kişi, sıklıkla zamanını boşa harcadığını düşündüğü kişilerle konuşurken telefonunu yüzlerine kapattığını söyledi."

NYT'nin haberine göre 78 yaşındaki başkanın ayrıntı arayışı danışmanlara "zorlayıcı" geliyordu.

Biden'ın eski konuşma yazarlarından Dylan Loewe, şunları söyledi:

Aşırı hazırlıklı hale geliyorsunuz. Ortaya atabileceği hayal edilebilen her soruyu yanıtlamak zorundasınız.

Görüşmeye tanıklık eden iki kişinin NYT'ye konuşmasında yer verdikleri iddialara göre, Biden'ın hazırlıksız olduğu için "haşladığı" kişilerden biri de ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra'ydı. Başkan, Beccerra'ya kurumun göçmen çocuklara bakım sağlama kapasitesiyle ilgili yeterli sayıda soruyu cevaplayamadığı için sinirlenmişti.

Diğer yandan NYT'nin haberi bazılarınca sosyal medyada alaya alındı. Kullanıcılar, 4 yıl Trump'lı bir Beyaz Saray'ın ardından uzmanları dinlemenin ve kararları değerlendirmenin iç ferahlatan bir davranış olduğunu söyledi.

NYT'ye göre Biden'ın programında sabahları egzersiz ve takvimde planlanan zamanları aşma eğilimine de alan sağlayacak şekilde aralarında fazladan 15 dakikalık süre bırakılmış görüşmeler yer alıyor.

Haftada bir başkan yardımcısı Kamala Harris'le yemek yemesi dışında 30 dakikalık öğle yemeği sırasında tek başına çorba içiyor ve sandviç ya da salata yiyor.

Saat 19.00'da başkan, "birinci dereceden bir şarap sever" olarak nitelendirilen First Lady'le birlikte akşam yemeği yiyor ve mutfakta daima gözde içeceği Orange Gatorade bulunduruluyor. (Umut Can Yıldız /Independent Türkçe)