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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'ya uyarıları yinelendi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının Rusya’nın gelecekte herhangi bir saldırganlığının yüksek bedeli, siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını açıkça ifade ettiğini duyurdu

Dünya 01.12.2021, 22:11
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'ya uyarıları yinelendi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği nedeniyle Rusya'nın konuşulduğu bugünkü oturuma Ukrayna ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının da katıldığını hatırlattı.

"Bölgedeki güvenlik durumunu, Rusya'nın komşularına karşı saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerini, Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri tahkimatını ele aldık. Tetikte olmaya devam etmeli ve gerginliğin yükselmesinden kaçınmalıyız. Bakanlar, Rusya’nın gelecekte herhangi bir saldırganlığının yüksek bedeli, siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını açıkça ifade etmiştir."

Rusya'ya 'ekonomik,mali ve siyasi kısıtlama' vurgusu

Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmak istediklerini hatırlatan Stoltenberg, "Her iki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimiz sarsılmazdır. İki ülkeye desteğimizi artırmaya taahhüdümüz devam etmektedir" diye konuştu.

"Ukrayna'ya karşı güç kullanması durumunda Rusya'ya verilecek olası karşılıkların neler olacağı" sorusuna "Rusya'nın bağımsız ve egemen bir ülkeye karşı bir kez daha güç kullanması halinde karşılaşacağı sonuçlarla ilgili geniş bir yelpazede seçeneklerimiz bulunuyor. Bunlara ekonomik ve mali yaptırımlar, siyasi kısıtlamalar dahil." 

Rusya’nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakı sonrasında Baltık bölgesi ve Karadeniz'de NATO mevcudiyetini artırdıklarını aktaran Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri eğitim, kapasite geliştirme, danışmanlık ve bilgi paylaşımı gibi konularda desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

Afganistan'dan çıkarılan dersler konuşuldu

Stoltenberg, üye ülkelerin bakanlarının Afganistan'ı da konuştuğunu, geçen yaz NATO’nun buradan çekilmesinden çıkarılan dersleri ele aldıklarını kaydetti. Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'daki 20 yıllık misyonunun terör saldırılarının engellenmesi gibi konularda başarılı olduğunu, ancak misyonun asıl amacından saparak ülkenin yapılandırılması gibi bir yapıya büründüğünü söyledi.

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