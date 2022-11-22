NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya PKK uyarısı geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik başlattığı hava harekatının ardından terör örgütü PKK yandaşları İsveç'te sahneye çıktı.

STOCKHOLM'DE MEYDANA İNDİLER

İlk olarak dün Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in " Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi. PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.

PKK YANDAŞLARINDAN PROVOKATİF EYLEM

Provokatif eylemler bununla sınırlı kalmadı. PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli görüntü ve fotoğraflar yansıttı.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Olayın ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı. Herrström'e olayın soruşturulması çağrısı yapılırken, Türkiye- İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler iletildi.

"TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA TÜRKİYE'YLE İŞBİRLİĞİ ARTIRILMALI"

İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın terör ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda terör yasalarını sıkılaştırması ve Türkiye dahil NATO ile işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti. Stoltenberg, "Türkiye, terör saldırılarına en çok maruz kalan NATO üyesi olduğu için endişe duyuyor. Türkiye'nin terör saldırılarına karşı kendini savunma hakkı var" dedi.

"ZAMAN ALMASI NORMAL"

Stoltenberg, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularının onaylanmasının zaman almasının "normal" olduğunu belirterek, 30 üye ülkeden 28'inin şimdiden iki İskandinav ülkesine yeşil ışık yaktığını söyledi. Stoltenberg ayrıca, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularında anormal olan şeyin "çok hızlı ilerlemesi" olduğunu açıkladı.

ÜÇLÜ MUHTIRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

TERÖRLE MÜCADELE YASA TASARISI ONAYLANMIŞTI

İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı. 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti.