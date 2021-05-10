Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın çıktı

İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları Kudüs’te artarak devam ederken, Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın meydana geldi. Yangını uzaktan görenler Mescid-i Aksa’nın yandığını sanarak korku ve paniğe kapılırken, yangının bir ağaçta olduğu öğrenildi. Ağaç çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldı.

Yangının sebebi İsrail'in ses bombası çıktı

Ağacın İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle alev aldığı öne sürülürken, bazı kaynaklar ise ağacın Filistinliler tarafından atılan havai fişek sonucunda yandığını iddia etti.